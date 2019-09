La vuelta de los emigrados: "España es un buen sitio para vivir, pero no para trabajar"

Hinterhaus Productions via Getty Images Young backpacking couple walking towards boarding area.

Es lo que opina Miguel Ruiz-Ayúcar, un joven de 27 años que con 25 emigró a Reino Unido. Estudió un módulo de Informática y, al no ver alternativa y sentirse un poco “perdido”, decidió dejarlo todo e irse a probar suerte. Llegó a Londres y, a la semana, consiguió trabajo de lavaplatos: “Puede parecer un mal curro, pero para mí fue un regalo”. Hacía una jornada de 7.30 a 15h: “Me daban de comer y desayunar, así que era un gasto que me ahorraba”. Su sueldo era más del sueldo mínimo británico, unas 20.000 libras anuales, con un 3% más cada año.

“Aproveché que mis padres podían ayudarme económicamente para volver”

“El trato fue bueno, aprendí inglés y conseguí una vivienda con compañeros de piso agradables con quienes compartía gustos y aficiones”, celebra. Pagaba 500 libras por la habitación y se ahorraba el transporte porque iba en bicicleta a trabajar. ¿Por qué, entonces, volver? Miguel no quería “estar fregando platos toda la vida”, además de que ya se había puesto a darle vueltas a estudiar la carrera de Trabajo Social. “Llegó un momento en el que mis padres podrían ayudarme económicamente a estudiar, así que aproveché para volver”.

Pero su vuelta fue un poco amarga: “Me di cuenta de que todo está hecho una mierda. Antes era la fiebre de los títulos, con los que en teoría podías aspirar a un buen nivel de vida, pero ya ni eso”. Uno de los grandes problemas que ve es “la vivienda”: “Antes de irme un alquiler en mi barrio podrían ser 500 euros al mes por 70 metros cuadrados, ahora la misma casa puede estar alquilada por mil euros”. Sabe que, de momento, le es “imposible” independizarse: “Trabajo a media jornada y el sueldo no me da, aunque esté a gusto, de estar a gusto no se vive”. “España es un buen sitio para vivir, pero no tanto para trabajar”, sentencia.