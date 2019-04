Lamebotas y solteros

En el mundo masculino tradicional no existe una Cosmopolitan que nombre algo así como “Los cinco pasos para dejar de someterte al jefe de la pandilla”. Existe eso sí, la filosofía de “Cómo convertirte en líder subiendo una montaña muerto de frío”, seguramente porque lo lamebotas lo reconocen fuera del campo amoroso. Aunque, en ocasiones, el conflicto explota cuando es la pareja del lamebotas quien se da cuenta de que también está siendo obligada a someterse, porque su hombre se somete a otro hombre. No pocas veces la plusvalía del sometimiento femenino, ni siquiera se la lleva su pareja, sino el jefe –real o sentimental- de éste. ¿Cuántos varones se enamoran de una mujer, porque en realidad idealizan al padre de ésta? ¿O cuántos siguen valorando al matón del curso aun siendo adultos? ¿O hacen callar a sus mujeres para no incomodar a sus amigos? Hace poco escuché algunos que con orgullo contaban que habían tenido alguna cercanía con Cardoen, un empresario chileno, ex fabricante de armas, que hoy tiene solicitud de extradición por Estados Unidos, diciendo que aunque no compartían sus conductas lo “admiraban como empresario”: triunfo lamebotas sin duda.

¿Cómo operan las leyes de la fascinación? ¿Quiénes son los sujetos que despiertan nuestras pasiones más inútiles? Me atrevo a decir que son los que transgreden una ley; los que paradójicamente, para quienes suponen que este es un fenómeno propio de lo patriarcal, lo profanan, ubicándose ellos mismos como padres de su propia ley. Son los que no tienen conflicto con sus contradicciones. Porque a fin de cuentas estar en conflicto significa tener que ceder en el narcisismo, obligarse a escuchar otras voces, es aceptar que nadie es padre de una idea o una razón; eso es ser parte de la tribu.