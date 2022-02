Las 23 frases demoledoras de Ayuso contra la dirección del PP

La frase más suave que ha soltado ha sido “muy buenos días”. A partir de ahí, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sacado la ametralladora y ha disparado a matar tras las acusaciones vertidas por la dirección nacional del PP contra ella y su hermano, por la supuesta adjudicación irregular de un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros.

Una adjudicación que el PP nacional habría querido investigar a través de un despacho de detectives, según han informado entre este miércoles y hoy jueves diversos medios de comunicación.

Desde la sede de la Comunidad de Madrid, con el rostro muy serio, ha dejado estas ‘perlas’ en apenas diez minutos:

“Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de manera tan cruel y tan injusta contra mí”

“No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción. Hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia”

“Las declaraciones que están publicando los medios provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además, lo hacen desde el anonimato”

“Que la oposición me ataque, es lógico. Que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato”

“Si dirigentes del PP querían aclarar algún contrato, sólo tenían que pedirlos: todos están en el Portal de Transparencia”

“El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente”

“En el contrato no hay nada ilegal”

“Me enteré de la operación en el despacho de Pablo Casado. Me dijo que tenía conocimiento de esta operación, que pensaba que era ilegal y que el dossier se lo habían filtrado desde Moncloa”

“Mi hermano me dijo que mantuvo relación con la empresa, que todo estaba declarado ante Hacienda y regulado”

“Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido en adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno”

“Nunca he ayudado a mi hermano para conseguir absolutamente nada en su vida laboral. Animo a que alguien demuestre que me he movido para beneficiarle”

“Nadie tendrá una sola prueba de corrupción por mi parte. Ni una sola prueba”

“Me creo las palabras del alcalde de Madrid”

“Me cuesta creer que hayamos luchado tanto para meternos ahora en movimientos absurdos como este, propios de personas que no saben gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna”

“Hace dos meses conocí el intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí”

“A pesar de las continuas filtraciones de la dirección nacional del PP contra mi honorabilidad, siempre he sido leal al PP y a su dirección”

“Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como militante del PP”

“Que dirigentes del PP hayan actuado así es un hecho gravísimo”

“Si hubiera querido atacar a mi partido, habría contado todo lo que sabía hace meses, pero no lo hice”

“Pido que se depuren responsabilidades tanto en el PP nacional como en el regional”

“No encontrarán nunca corrupción en mis actuaciones, por mucho que me investiguen. Podré cometer errores, pero no ilegalidades”

“Espero que la dirección nacional del PP pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie, que ha habido tráfico de influencias o un sólo contrato irregular, que prueben que no soy honrada”

“Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el PP todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes del partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir”