Las cámaras captan lo que ha hecho Nadal al irse de Wimbledon: dice mucho de cómo es

PA Wire - PA Images via Getty Images

En rueda de prensa, el deportista español explicó que estuvo pensando durante todo el jueves qué hacer y que llegó a la conclusión de que no merecía la pena competir en esas condiciones: “Es algo muy duro para mí el tomar esta decisión. Estoy muy triste”.

El tenista señaló que tomó esa decisión pensando en el largo plazo y no el corto plazo: “He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. La lesión solo podía empeorar. No puedo arriesgar más y estar dos o tres meses fuera”.