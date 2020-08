Las cinco de Antonio para septiembre

. Porque en Madrid casi no hay mes sin su festival de teatro. Este tiene el interés de reunir espectáculos que trabajan a los clásicos desde la contemporaneidad temática o técnica. Es decir, buscando lo que tengan que decirnos sobre lo que pasa hoy o poniéndolo en escena con técnicas teatrales contemporáneas. Así programan,

de Valle, la historia truculenta en la que el pecunio de una pobre familia depende de mostrar al hermano discapacitado y deforme en las ferias de los pueblos y cobrar por ello. Obra, que como viene siendo habitual, llenará anárquicamente de morcillas. Unas morcillas que surgirán de la más rabiosa actualidad de los periódicos, los telediarios, hasta de las revistas del corazón o los programas de sucesos y lo que se comenta o se dice en la calle. Mezclado no solo con la propia obra valleinclanesca, sino con todo la documentación y reflexiones con las que El Brujo ha trabajado este montaje y del que

. En este caso, lo amores y desamores, los aciertos y desaciertos vitales, de un grupo de personajes que tienen en común una vida pendiente del teatro. Una actriz que tuvo su momento, su hijo que quiere ser un dramaturgo de vanguardia, un autor consagrado y de éxito y Nina, la niña, la gaviota, deslumbrada por las candilejas del escenario al que su familia no la deja subir.

en el

Pavón Teatro Kamikaze,

vuelve a aparecer en esta sección, donde se recomendó poco antes de que se declarará el estado de alarma. Se incluye porque es una obra de Pinter que versiona Pablo Remón y dirige Israel Elejalde. Montaje que ya creó muchísima expectación antes de que su estreno fuera cancelado. A lo que se añade que su elenco incluye a Raúl Arévalo. Actor conocido por el público que para esta obra tendrá que cambiar el registro que le ha hecho popular pues esta vez se enfrenta a la tragedia. La que surge del conflicto entre la cultura, el intelecto, y el deseo. Una cultura que no deja hablar, decir, siquiera, pensar explícitamente en lo que nos pasa, si no es de una determinada manera. En este caso, no deja pensar ni hablar del deseo que se encuentra implícito en un triángulo amoroso protagonizado por tres personas a los que su clase acomodada y buena formación parecía colocarlos en una posición inmune a dicho deseo. Se masca, pues, la extrañeza de la tragedia y de la comedia negra, negrísima.