Las cinco obras de teatro que no te debes perder en mayo

‘El hombre almohada’

‘G-NESIS’

‘Plataforma’

Plataforma es el proyecto con el que el Teatro Español recupera obras que han funcionado bien el circuito off o en pequeñas salas y que han recibido premios. Obras de temáticas muy dispares que la presión de los estrenos la retiraron a pesar de ser obras que tenían demanda de entradas y espectadores que se quedaron sin verlas. Por lo que esta plataforma se convierte en un festival, que es un no festival, en el que se incluyen obras como Dados de Bonilla sobre la transexualidad; Preludio basada en el libro de Jesús Ruíz Mantilla sobre la dificultad de un músico para tocar bien los preludios de Chopin o Generación Why el éxito de Teatro en Vilo. No son las únicas, hay tres más, y recuerden que están muy pocos días por lo que si les apetece ver alguna deben estar pendientes.