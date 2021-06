En su cabeza sonaba bien: las tres cosas que busca Vox con su apoyo a Ayuso

Monasterio ha puesto encima de la mesa esas tres banderas a las que no está dispuesta a renunciar. El PP necesita los votos de Vox para hacer a Ayuso presidenta. Y la extrema derecha está dispuesta a presionar para lograr sus objetivos políticos.

Monasterio, además, ha señalado al diputado de Podemos de origen senegalés Serigne Mbayé, portavoz del sindicato de manteros, a quien se ha dirigido en términos racistas al decir que entró en España de manera ilegal: “El problema no es que sea blanco o negro, alto o bajo, sino que es una persona que entró en nuestro país de forma ilegal”.

Cuando Monasterio ha terminado su discurso, el Mbayé ha pedido la palabra por alusiones y ha instado a Monasterio a retirar sus palabras. “El racismo no está permitido en esta Cámara”, ha dicho Mbayé.

Pero la portavoz ultra no las ha retirado y hasta se ha enzarzado con la presidenta de la Cámara, la popular Eugenia Carballedo, quien ha aconsejado a Monasterio retractarse, aunque ha aceptado el derecho de la ultra a no hacerlo. La diputada de Vox se ha escudado en que no sabe qué palabras se le ha pedido retirar.