Las cinco frases más llamativas de Bárcenas en la comisión de investigación de la Kitchen

Luis Bárcenas ha comparecido este miércoles en el Congreso, en la comisión de investigación de la operación Kitchen. El extesorero del PP se ha acogido a su derecho a no declarar en algunas preguntas para no perjudicar la instrucción judicial que investiga la operación, ya que aún hay partes que están bajo secreto de sumario.

Pese a ello, Bárcenas ha entrado en el cuerpo a cuerpo con algunos diputados, a quienes ha dejado algunas frases llamativas.

Estas son algunas de ellas.

“No he temido por mi vida”

- “Usted, señor Bárcenas, ¿ha temido por su vida?”, ha preguntado una diputada al extesorero.

- “Pues no sé que decirle. Expresamente, no. Temor, no. ¿Preocupación por alguna cosa? Sí”, ha respondido Bárcenas.