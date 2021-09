Las hermanas del colegio de Cáceres cuyos padres se niegan a que lleven mascarilla no han ido a clase este jueves

Las dos hermanas del colegio Alba Plata de Cáceres, cuyos padres no quieren que lleven mascarilla en el aula, no han acudido al centro escolar en la mañana de este jueves tras la decisión de la Junta de Extremadura de prohibirle la entrada si no usaban ese medio de protección obligatorio para los mayores de 6 años.

Tanto el AMPA como la representante de los profesores y el sindicato CSIF están conformes con la decisión de la Junta, pero creen que esta decisión se tenía que haber adoptado antes, al principio de curso, para no interferir en el funcionamiento del centro.

Los padres pedían este miércoles una “solución definitiva en el menor tiempo posible para que se pudiera cumplir con los protocolos de prevención de la covid-19, que incluyen el uso obligatorio de mascarilla para mayores de 6 años en espacios cerrados y mantener la distancia de seguridad, “lo cual evitaría exponer a otros niños y a sus familias, así como al personal que trabajan con ellos”.

El principal problema que surge ahora es la escolarización de esas dos niñas de 3º y 5º de Primaria, ya que el colegio no dispone de Internet al estar realizando obras en el centro, por lo que no pueden realizar clases online, y se desconoce también si la decisión de los padres es definitiva.

Leticia Rubio, miembro del AMPA del colegio Alba Plata, sostiene que se dan por buenas las medidas adoptadas por la Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura en las que se indica que “ningún alumno mayor de seis años podrá acceder al centro escolar sin mascarilla”.

Cumplimiento de los protocolos

No obstante, exige a la Administración regional que “haga cumplir todos los protocolos que ella misma ha diseñado” y que son de “obligado cumplimiento” para todo ciudadano extremeño o que resida dentro de la Comunidad Autónoma (CCAA).

“Lamentamos que esta decisión se haya tomado con varios días de retraso y no llegara desde un primer momento, porque creemos que se ha expuesto innecesariamente la salud de los alumnos y sus familias, así como la de todo el personal del centro”, ha señalado.

El AMPA confía en que esta medida de no acceder al centro sin mascarilla “se cumpla a partir de hoy” y espera que “todo vuelva a la normalidad lo antes posible sin el mayor de los conflictos”.

Desde el sindicato CSIF, la responsable regional del sector de educación, Mercedes Barrado, ha recordado que la primera decisión de la Junta de Extremadura de “aislar” a las dos hermanas en un aula para que recibieran clases aparte “supuso un problema para la organización del centro”, ya que cada clase tiene un grupo burbuja y no se podía atender de forma específica a esas dos niñas.

Barrado ha resaltado que, además, “han puesto en riesgo a toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y padres y abuelos que recogen a los niños”, por lo que ha mostrado su apoyo a los docentes porque “es un riesgo para su salud y la de todos”.

Formación telemática

Así, la “rectificación” de la Junta de Extremadura de prohibir la entrada al centro a las dos niñas si no llevan mascarilla, una medida obligatoria para mayores de 6 años en el interior de los centros escolares, ha sido bien valorada porque “no tiene sentido que alguien pueda saltarse los protocolos Covid que se aplican en Extremadura”.

En el caso de que los padres persistan en su intención de no llevar a las dos hermanas al colegio, Barrado cree que debe activarse el protocolo de absentismo escolar, como se hace en el resto de alumnos que no van a clase durante un tiempo prolongado.

Ante la pregunta de cómo se va a continuar la formación de las niñas desde su casa, Barrado ha indicado que no se pueda dar formación telemática porque “no hay un profesor para dar clases a esas niñas porque no hay plantilla suficiente para esa atención y, además, el teletrabajo para los docentes no está regulado”.