Las hijas de sangre de Octavia E. Butler: cuando la ciencia ficción habla con voz de mujer afroamericana

De entre los demás relatos que conforman la publicación, muchos son relecturas de la historia personal de Butler, de su infancia o su relación familiar. Me ha resultado especialmente sugerente el ensayo Obsesión positiva, donde la autora cuenta cuando era niña y su madre le traía libros que encontraba en la calle, fueran del tipo que fueran. En una conversación con su tía, le cuenta que ella de mayor quiere ser escritora. “Puedes escribir cuando quieras. Es una bonita afición. Pero vas a tener que ganarte la vida”, replica la tía. Butler, tozuda, insiste en que ser escritora era la profesión que quería ser; “Nena…los negros no pueden ser escritores”, le responden. “Cuando no sabía de lo que estaba hablando era cuando más terca me ponía. En mis trece años de vida no había leído una sola palabra impresa que, por lo que yo supiera, hubiera sido escrita por una persona negra”. Butler no se equivocaba, su condición de mujer y afroamericana le llevaría a ser de las pocas escritoras en ciencia ficción, género no muy dado a destacar por la presencia de mujeres. De hecho, en 1995 se convertía en la primera autora de ciencia ficción en recibir una Beca MacArthur.