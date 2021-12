Las historias que nos hubiera gustado contarte este 2021

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

La realidad: la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió en agosto a los países ricos y a las farmacéuticas que frenaran su avaricia de vacunas anticovid para permitir que al menos el 10% de los habitantes de cada país del mundo pudiera recibir sus dosis. El objetivo no se ha cumplido, y países como Ghana, Nigeria, Etiopía o Sudán no alcanzan siquiera el 5% de población vacunada. Ahora, las consecuencias de esta desigualdad trascienden las fronteras africanas.

La realidad : España no pudo conseguir su cuarto campeonato de Europa de fútbol, pero la actuación de la selección de Luis Enrique fue mucho mejor de lo esperada. Tras un inicio con dudas, La Roja consiguió llegar a semifinales y se quedó rozando la gran final tras perder en los penaltis frente a Italia, que finalmente se llevó el título. ( Por Rodrigo Carretero )

Mbappé ficha por el Real Madrid

Parecía imposible pero finalmente se han unido los astros y, sobre la bocina y casi sin tiempo, a las 23:55 de la noche, el Real Madrid y el PSG han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador francés. La llegada del astro parisino supone una inyección para Liga Española que había perdido mucho tirón con la salida de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo. “Jugar en el Real Madrid era mi sueño de niño y lo he cumplido”, ha dicho en un breve vídeo de Instagram Mbappé. El delantero, de 22 años, ha firmado por 6 temporadas y será uno de los mejores pagados de la plantilla.

La realidad: tras un verano entero lleno de rumores, Kyllian Mbappé, estrella del PSG, no fichó por el Real Madrid. Después de un 31 de agosto muy intenso y movido, los clubes no lograron llegar a un acuerdo y el astro parisino —al que le queda un año de contraato— se quedó en el Parque de los Príncipes. Florentino Pérez llegó a ofrecer más de 200 millones de euros pero el PSG no aceptó. La llegada de Mbappé hubiese supuesto una inyección para Liga Española que ha perdido mucho tirón con la salida de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, estrellas del Barcelona y del Real Madrid respectivamente. (Por Álvaro Palazón)