Vivimos en una época en la que la realidad y la ficción se han mezclado. No importan los hechos, no importa la ciencia, lo que importa es lo que uno cree y lo que no cree. Hay una delgada línea entre las noticias falsas y la propaganda (que puede ser falsa o no), y a diferencia de lo que pasaba a principios del siglo XX o durante las dos guerras mundiales, el alcance “viral” que puede tener la información falsa la hace un arma mucho más poderosa de lo que nunca antes fue.

Ha pasado mucho tiempo desde que en 1917 se usaba el largo sistema de trenes rusos para difundir en su territorio campañas con eslóganes revolucionarios e incluso más desde la primer campaña de noticias falsas conocida en nuestra historia lanzada por Octavio en contra de Antonio cuando este último inició una relación con Cleopatra por ahí del año 39 a. C. Octavio mandó hacer una serie de frases cortas, parecidas a lo que sería hoy un twit, que mandó acuñar en las monedas con el fin de difamar a Antonio y funcionó. Las monedas fueron una magnifica forma de difundir el mensaje, de pasar de mano en mano e influir en la situación política de Egipto.

Hoy, ya no necesitamos ser tan creativos, las redes sociales y el Internet nos dan las herramientas necesarias y disponibles todo el tiempo para difundir cualquier idea. Que si la tierra es plana, que si la pandemia es falsa, que si el hombre en realidad nunca llegó a la luna y la más reciente, que George Floyd, el afroamericano que murió en manos de la policía en Minneapolis, en realidad no fue asesinado y que la brutalidad policial que se muestra en el vídeo es parte del “Obamagate” para derrocar a Donald Trump.

Hoy en día, la velocidad pareciera tener más importancia que la veracidad y esto es pelígrosisimo para nuestra sociedad. Nosotros mismos podemos ser cómplices y culpables de lo que pasa, simplemente con compartir una cadena en WhatsApp que no ha sido verificada. Y lo que pasa con las cadenas de WhatsApp y los grupos es que se encuentran basados en la confianza que uno le tiene al resto de los miembros, al igual que a las amistades en el Facebook y es por ello que tendemos a cuestionar menos lo que nos envían y a actuar más por medio de los sentimientos que por la razón.

En México por ejemplo, hace unas semanas circuló un mensaje de audio que afirmaba “por la conocida del amigo que es la esposa de un militar” que eran las mismas autoridades de los municipios que estaban esparciendo el virus.

Son mensajes como este que causan pánico y desinformación que llega a agresiones como las que sufrieron días después policías en el Estado de México donde los vecinos les cerraron el paso e incendiaron a dos patrullas.