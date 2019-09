Arévalo blanquea a Franco y le convierte en amigo de los homosexuales

El humorista Arévalo pronunció el pasado lunes unas polémicas declaraciones sobre Francisco Franco en el programa Podríem fer-ho millor, de la radio pública valenciana À Punt.

El espacio debutó con una entrevista al cómico, que ha mostrado su afecto por el partido ultraderechista Vox. En un momento de la entrevista, fue preguntado por los límites del humor y si estos le afectan.

“No me afecta para nada. El humor es el humor y hay que cogerlo como es. Estamos en una sociedad muy rara y toda la vida se ha podido hablar de todo. Hay mucha confusión”, afirmó, antes de soltar la bomba.

Arévalo se refirió a Franco con los siguientes términos: “Cuando decían que en su época se perseguía a los gays no era verdad. Nunca persiguió a ningún gay. He sido amigo del Titi hasta que murió y no tuvo ningún problema y que el problema lo tenían los chaperos, que estaban por ahí por la Ley de Vagos y Maleantes, que la puso la República y no Franco”.

Además, añadió que “un señor que se dedicaba al alto standing en aquella época no se atrevía a salir del armario y lo que hacía era casarse, tener hijos y ocultarlo y ahora no se oculta”.