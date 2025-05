David Broncano incide de nuevo en lo ocurrido con Melody y señala si le da miedo lo que pueda decir en 'El Hormiguero'

David Broncano ha vuelto a hablar sobre las 'no' disculpas de 'La Revuelta' a Melody tras las declaraciones de la cantante en RTVE, después de haber sido preguntado en un canutazo de los periodistas por la calle.

Sobre si hoy sigue pensando lo mismo, el presentador ha dejado muy claro que "se mantienen los argumentos, ya dije ayer que le tendemos la mano a que venga al programa, pero por los motivos que decía ella no es una ofensa como para disculparnos".

Preguntado sobre si tienen miedo de lo que pueda decir en El Hormiguero, programa al que acudirá el próximo miércoles, ha respondido muy a su estilo. "No, no lo creo, no. O sea, hombre, a ver, si insulta a mi madre, pues igual me ofende un poco, pero como no creo que lo haga", ha respondido con ironía.

"Ha venido aquí un montón de veces, yo le tengo mucho cariño, creo que se ha metido en una vorágine muy grande", ha añadido.

"Igual ha ido por algún camino que yo creo que se ha equivocado un poco, pero yo le deseo lo mejor, le mando un beso y ojalá en algún momento vuelva al programa", ha destacado Broncano sobre Melody.

También ha respondido, sin problemas, al comunicado de Televisión Española sobre las palabras de la cantante. "Era bastante pulcro, básicamente que tal cual ella leía un documento que contradecía su opinión previa, está guay que aclarasen eso, en lo relativo a opiniones políticas, no se refería a ella como artista, sino al contenido de la canción, era un matiz importante que hacer", ha rematado.