Preguntan a Eva Santamaría, representante de España en Eurovisión 1993, por Melody y da un giro tremendo

La cantante Eva Santamaría, representante de España en Eurovisión en 1993, ha sorprendido por sus declaraciones en el programa de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', cuando le han preguntado por Melody, especialmente por el giro que ha dado al asunto.

La presentadora Sonsoles Ónega había hecho una comparativa de Esa Diva, canción que cantó Melody en Eurovisión 2025, entre cómo era en el Benidorm Fest y los cambios que han ido surgiendo en ella.

Santamaría da un giro completo al mencionar que todos esos cambios son menores en comparación con la vez que más cambios hicieron en una canción española para Eurovisión, Hombres, es decir, la de ella misma.

"En la revista Billboard dijeron que era demasiado moderna. Se había grabado en un estudio de Los Ángeles, con sintetizadores, imagínate, en rap, y me dijeron que en el festival no se podía llevar música enlatada, por lo que trasladaron lo que era una canción supermoderna para el 93 por una orquesta sinfónica. Imagínate cantar un rap con una orquesta sinfónica", ha respondido en primera instancia la cantante.

Sobre el vestuario también ha afirmado que se lo cambiaron, matizando que no había hecho una propuesta de vestuario. "La discográfica anterior presentó varios bocetos, pero ellos eligieron que tenía que ser un vestido precioso de Victorio & Lucchino, pero no lo veía yo para esa canción", ha concluido.

Para concluir, Santamaría ha dejado claro que no se podía 'quejar' de estos cambios. "Me dijeron 'todo el mundo sabe más que tú', yo era muy joven y me dijeron que tenía que dejar que los que sabían de esto decidan", ha afirmado.

