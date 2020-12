Las razones por las que la gente tiene miedo a la vacuna del covid (pero no al resto)

Nir Keidar/Anadolu Agency via Getty Images

Nir Keidar/Anadolu Agency via Getty Images Las personas mayores reciben la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech en una residencia de Tel Aviv (Israel) el 23 de diciembre de 2020.

No hay un solo motivo que lo explique, sino una mezcla de varios entre los que se juntan la preocupación, la rabia y la desconfianza de la población, según citan los expertos, que coinciden en descartar que el movimiento antivacunas esté detrás de esta ‘tendencia’.

En España se administran cada año más de 15 millones de dosis frente a 14 patógenos diferentes, y las tasas de vacunación infantil rondan el 95%, pero esta vez es distinto. Según la última encuesta de diciembre del CIS, un 28% de la población es reacia a vacunarse frente al covid, y un mes antes ese porcentaje ascendía al 47%. Esto quiere decir que cada vez más personas confían en la vacuna, pero sigue habiendo un tercio de españoles que prefieren no ponérsela, en un país en el que la pandemia se ha llevado por delante al menos a 49.500 personas . ¿Por qué?

— No sé, que se la pongan otros antes. Además dicen que los alérgicos no se pueden vacunar.

Probablemente en los ensayos clínicos para la vacuna de la gripe también hubo reacciones alérgicas o algún participante tuvo un accidente de tráfico después de recibir la dosis. La diferencia es que no nos enteramos.

“Esta es la primera vez que estamos siguiendo el proceso de desarrollo de una vacuna en tiempo real. En general, la gente suele desconocer los plazos, el funcionamiento, las fases del ensayo, los anuncios sobre la eficacia, los parones en un ensayo si pasan cosas como que a un participante le ha caído un rayo… Normalmente, todos estos elementos, que es el proceso intermedio antes de la aprobación de un medicamento, no los conoce el público. En cambio, ahora sí los estamos viendo y leyendo día a día en la prensa”, apunta Gullón.

La pandemia además ha acrecentado esa polarización y esa desconfianza en las instituciones. “Las medidas no siempre han funcionado, la pandemia ha seguido matando y la situación sigue siendo muy difícil, y este descrédito se ha extendido de algún modo al tema de las vacunas”, expone Gullón.

“Cada vez hay más desconfianza en lo que nos ofrecen los Gobiernos, las farmacéuticas, los expertos, etcétera. La credibilidad de aquellos que nos proponen una solución ha ido en descenso en los últimos tiempos”, explica José Ramón Ubieta, y el caso de la vacuna no iba a ser diferente.

“Se ha magnificado todo”, apunta también Pedro Gullón. “Por ejemplo, cuando se empezó a administrar la vacuna de Pfizer, muchos medios sacaron que no había que vacunar a los alérgicos, y esto tenía matices: no se recomendaba vacunarse a los grandes alérgicos, que normalmente tampoco se ponen el resto de vacunas”, aclara el epidemiólogo.

Aunque en Estados Unidos ya han recibido la vacuna el presidente electo, Joe Biden , el vicepresidente saliente, Mike Pence, y hasta el homólogo de Fernando Simón, Anthony Fauci, en España posiblemente no es una buena idea que salgan los políticos a ‘dar ejemplo’.

Como muestra de esa heterogeneidad, Ubieto cita los datos del CIS y de otros sondeos que revelan que las mujeres y los adultos de 25 a 54 años serían más reticentes a vacunarse. “Esto tiene lógica”, apunta, “por un lado, porque las mujeres suelen ser más prudentes; por otro, porque los adultos jóvenes saben que no son tan vulnerables a la enfermedad como los ancianos”.

Tanto Gullón como Ubieto están seguros de que ese 28% de españoles que dice ser contrario a vacunarse no es en realidad ‘antivacunas’. Es más, ambos están convencidos de que finalmente la gente acudirá a vacunarse en masa, salvo un porcentaje mínimo.

“En estos momentos, los políticos no son quienes tienen mayor credibilidad”, afirma José Ramón Ubieta. “Si alguien pudiera participar en una campaña con cierta eficacia serían los sanitarios que tenemos más cerca, y que comuniquen las razones por las que lo hacen y la importancia que tiene para todo el proceso. Son los únicos que darían cierta credibilidad”, sostiene.

Además, con la crispación actual, Pedro Gullón considera que “si los líderes políticos reciben las vacunas antes que otros colectivos vulnerables, puede dar la sensación de que son unos privilegiados y se saltan al resto de la población”.

Comunicar (mejor)

“El papel de los medios en las próximas semanas va a ser muy importante, porque se van a encontrar 1) efectos secundarios leves, que van a ocurrir de forma extremadamente frecuente, hasta en un 70 u 80% de la gente que se vacune, y 2) algún evento grave relacionado o no con la vacuna, como un infarto o un fallecimiento que probablemente no tengan nada que ver con la dosis recibida”, señala Pedro Gullón. “Es muy importante cuidar cómo se van a manejar esos mensajes, y no abusar del clickbait; todo esto puede facilitar o minar la confianza en las vacunas”, advierte.