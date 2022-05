Las redes dictan sentencia a la actuación de Chanel para Eurovisión 2022

Entre el grupo de los acudirán a la final de este sábado se encuentra España. Chanel , además, ha hecho una breve aparición sobre el escenario junto a Laura Pausini en el que el público la ha recibido con el grito de “ganadora”. “España no ha ganado en 50 años, pero los españoles tienen ese sentimiento, la pasión”, ha manifestado

Chanel Terrero ( @ChanelTerrero ): "España no ha ganado en 50 años, pero los españoles tienen ese sentimiento, la pasión". #EurovisiónRTVE #ESC2022 #EuroSemi2 https://t.co/c0V6dKD5ox ? pic.twitter.com/BI1zUsC8qm

La reacción de los seguidores ha sido inmediata. “Pedazo de presentación” y “si esto no me representa yo ya no sé” son algunos de los comentarios que han dejado en Twitter sobre Chanel, que se ha posicionado rápidamente entre las tendencias de la red social.