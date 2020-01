Las siete maravillas alternativas del mundo

Habiendo visitado todos los países del mundo, tengo que reconocer que me he vuelto muy fan de hacer listas. Quizás uno de mis rankings preferidos de siempre es el de las siete maravillas alternativas. No contento con la lista de maravillas oficiales (que en mi humilde opinión, algunas sólo fueron elegidas por la popularidad de sus países) siempre busqué reunir mi propia lista. Imprescindible no tener colas interminables de turistas agolpados a la entrada listos para pelearse por la mejor selfie. Esta es mi lista de siete joyas poco conocidas que no tienen nada que envidiar a las oficiales: