La diputada a la que Vox llamó "bruja" en el Congreso mira a su derecha y manda este incontestable mensaje

Laura Berja, la diputada socialista a la que Vox llamó “bruja” en mitad del Congreso, ha vuelto a vivir un momento tenso con la ultraderecha.

Esta vez ha sido en el debate que este miércoles afrontaba la Cámara Baja sobre los presupuestos. Ya en el final de su discurso, la congresista jiennense y portavoz de Igualdad del Grupo Socialista defendía que “estos presupuestos feministas son una gran oportunidad para todos y todas, pero sobre todo para todas”.

En ese momento, Berja ha tenido que interrumpir su intervención, ante el creciente y molesto murmullo proveniente de la bancada de Vox.

“Yo sé que a la ultraderecha le molesta mucho especialmente escucharme a mí, pero me van a escuchar y me van a seguir escuchando desde esta tribuna”, ha sentenciado justo cuando la mayoría de los presentes (que no eran muchos) empezaban a aplaudir.

Y, entonces sí, avisada por la presidenta de la Cámara, ha culminado su intervención: “Termino. Gracias ministra en esta semana del 25-N y siempre juntas contra la Violencia de Género”.