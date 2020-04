La infuencer Laura Escanes se ha pasado las redes sociales. Hace unos años la youtuber se convirtió en trending topic después de que se filtrasen unos audios que Escanes habría mandado a su expareja.

A pesar del parecido de la voz, Escanes aseguró entonces que ella no era la autora del audio y se compadecía de la verdadera protagonista de los hechos a la que aseguraba estar protegiendo.

Ahora, tres años después, la influencer se ha estrenado en la red social Tik Tok parodiando ese audio. “Pues sí amigos, me he hecho TikTok y no podía empezar de otra manera que no fuera esta. Ea”, ha escrito.

“Has vuelto a demostrarme ahora que te la pela todo. Que te la pela todo. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada. Que te la pela absolutamente todo. ¿Vale? Todo. Con lo cual, estás respondiéndome con tres frases de mierda viendo como estoy, sabiendo que lo has hecho tú mal...”, dice parte del audio que ha parodiado Escanes.

La publicación ha sido todo un éxito en redes sociales y todos los usuarios aplauden el sentido del humor de Escanes. Solo en Instagram han visto la parodia más de 800.000 personas.