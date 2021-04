Le llaman para vacunarse y su reacción es para enmarcar: la clave está en cinco palabras

Abril ha llegado de la mano a un acelerón en el ritmo de vacunación. En los últimos días han llegado a España más de 1,2 millones de dosis de Pfizer y de un millón de Astrazeneca.

Con este incremento de viales disponibles se ha producido el aumento de personas vacunadas y, por tanto, el de sus reacciones de felicidad.

Elena, una joven sanitaria, ha compartido en su perfil de Twitter la genial forma con la que un hombre ha recibido la noticia de que le iban a vacunar.

Tras informarle y darle cita, ha gritado llorando a su mujer lo siguiente: ”¡Loli que me vacunan! ¡Loli que me han llamado que me van a vacunar! ¡Loli, Loli, que esto se acaba!”.