Le pregunta en 'First Dates' qué religión tienen en China y la respuesta de ella es TRE-MEN-DA

First Dates , el programa que Carlos Sobera presenta en Cuatro, deja a diario unas escenas asombrosas. Pero hay veces que las conversaciones de los comensales son todavía más épicas de lo normal.

“Mi exchico, que lo dejé, viene de esa cultura. Y entonces había muchas cosas que yo no puedo entender”, ha relatado Jane, que ha admitido que “la religión puede ser un problema grave”.

“Y yo no puedo aceptar una cultura así. Las cosas que yo no puedo entender ni aceptar es cómo la gente no puede tener relaciones sexuales sin casarse, entonces la gente se casa como muy pronto, con 20, 21 ya están casados. Yo digo que solo quieren follar”, ha afirmado ante la mirada de asombro de George.