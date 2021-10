Le preguntan a María Jiménez por Irene Montero y es imposible decirlo todo más claro

TELECINO/ EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGES

TELECINO/ EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGES María Jiménez e Irene Montero

La cantante María Jiménez no tiene pelos en la lengua y así lo ha demostrado a la hora de hablar de Irene Montero. La mítica artista ha concedido una extensa entrevista a El Español en la que ha hablado de su vida profesional, de sus vivencias, de la monarquía y de feminismo.

La periodista le ha preguntado directamente a Jiménez que qué piensa del “feminismo moderno” y de Irene Montero, a lo que la artista ha respondido ni corta ni perezosa en tono irónico: ”¿Esa quién es?”.

“La ministra de Igualdad”, le ha replicado la reportera después. “Pues Irene Montero que haga lo que le dé la gana, pero estamos bien ¿no?. Es muy guapa, ella. Qué de ministros tenemos, hija. A mí lo que diga Irene Montero me da igual. Yo pienso en mi vida, no en la de los demás, ¿no tiene que ser así? La mujer y el hombre son iguales, no lo distingo en absoluto”, ha señalado rotunda María Jiménez.

Sobre qué le diría a Montero si le hiciese una propuesta para participar en una campaña de su ministerio ha sido igual de clara que en las respuestas anteriores: “Que cuánto me va a pagar, eso le diría. ¡Así de sencillo! Pero ésta… ésta llamará a otra gente”.

También ha hablado Jiménez de su relación con los hombres y sobre si ha aprendido algo de ellos: “Poco o nada. Que no saben follar. Tienen que aprender un poquito más. La mayoría son unos muertos en la cama y también fuera de ella”.

Pero ella, ¿Les ha enseñado algo a ellos?: “Yo no tenía ganas de montar un colegio”. Se ha pronunciado la artista sobre la frase de si todos los hombres son iguales, algo que niega: “No, por supuesto que no. Qué va. Los hay con categoría, los hay señores. Y los hay manipuladores. Altos, bajos, feos, guapos, villanos… igual no puede ser nadie”.