Le preguntan a Yolanda Díaz por "el dato polémico", ella se acuerda del PP y no puede evitar reírse

Aludiendo a cuál fue el resultado de la votación, porque incluso “otros grupos de derechas cuestionaron al Partido Popular” en este asunto, Díaz no ha podido evitar reírse al recordar la situación.

“Uno de cada dos contratos son indefinidos. Estoy segura de que muchos de ellos son votantes del Partido Popular (...) Me causa mucha tristeza que el señor Feijóo no pueda alegrarse de que en su país, lo que no han sido capaces de conseguir durante 44 años, daba igual quién gobernara, en un año lo hemos hecho”, ha manifestado la responsable.