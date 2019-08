"Le rogaba a Dios que un barco nos salvara": hablan los migrantes del Open Arms

Desde este martes por la noche los 83 migrantes que han estado a bordo del barco de la ONG Open Arms durante casi 3 semanas han pisado, por fin, la tierra firme de Lampedusa. Detrás de sus caras agotadas, detrás de su agónica espera, hay una historia de desesperación que les une. Todos dejaron sus países de origen en busca de una vida mejor, huyendo de la guerra, de la pobreza y un día a día en el que, el definitiva, su supervivencia estaba en peligro.

Hortensia es una de ellas. Contó ante las cámaras de TVE su desgarradora historia: “Le rogaba a Dios que un barco nos salvara, porque ya no podía aguantar más. Cuando nos salvaron, fui al aseo y vi que el pantalón se me había pegado a la carne. Con la piel levantada, sólo puedo quedarme tumbada de lado. Me duele”. Ella dejó su país, Libia, ante una situación insostenible: “Trabajas, no te dejan salir, te maltratan, mi patrón quería violarme, pero gracias a Dios conseguí escaparme de allí”.