La princesa Leonor da negativo en coronavirus tras someterse a una PCR

La Princesa Leonor ha dado negativo en la PCR a la que fue sometida según han confirmado desde Casa Real este miércoles, tras confinarse por un positivo en su clase.

En un breve comunicado, Zarzuela ha informado del resultado después de que saltaran las alarmas acerca de un posible foco de contagio en su centro escolar, Santa María de los Rosales, en Madrid.

Según ha señalado Casa Real, aunque el estado de salud de la Princesa no reviste peligro alguno, ya que no está contagiada, no regresará al colegio. “No obstante, la Princesa de Asturias cumplirá la cuarentena que, con carácter preventivo, fue recomendada por el Centro escolar en el que desarrolla sus estudios”, informa el comunicado.