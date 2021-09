Marlango: "En este país, la cultura es la última de la fila y la música, la última"

La ansiada normalidad poco a poco va volviendo a los eventos. Y los músicos, aunque han sido los más rezagados se encuentran ilusionados. “Va a ser muy emocionante, un concierto otra vez así en un teatro con gente alrededor”, cuenta Leonor Watling , vocalista del dúo Marlango , que celebra este jueves 30 de octubre con un concierto en los Teatros del Canal sus 15 años en la música—sin contar los casi dos de la pandemia, en los que no han salido de gira como tenían planteado pero sí han actuado en formatos reducidos— con todo el aforo completo.

Habéis tenido que parar la gira por la pandemia y posponer este concierto aniversario... Ahora volvéis con una normalidad más parecida a la anterior, pero con un concierto que no es al uso, habéis sacado La Cruda, pero no planteáis un disco, ¿cómo lo enfrentáis?

No va a haber artistas invitados, pero habrá guitarras, vientos y percusión, que teníamos muchas ganas porque llevamos mucho tiempo tocando solo con piano y voz y nos hace mucha ilusión.

No sabemos cuándo ni cómo. Por eso queremos parar un poco y que entre el aire porque hemos tenido mucha suerte, hemos tocado muchísimo, incluso en estos dos años tan complicados. Pero eso también es una trampa porque cuando tocas mucho te sacia mucho tocar, no necesitas quedar para componer canciones. Por eso vamos a parar a ver qué ocurre en ese hueco.

Alejandro Pelayo : Si hay alguno es el gusto por las canciones y el escenario. Nos encanta escribir canciones y tenemos la suerte de que hay gente cuando vamos a tocarlas y eso es muy halagador. Nos hemos dado cuenta también de que es un regalo enorme poder ir por ahí tocando canciones que tú has escrito en tu casa por una cuestión personal o íntima. De repente, lo estás compartiendo con un montón de gente que no conoces. Ese pequeño milagro es maravilloso y muy adictivo. Queremos cuidarlo y hacerlo bien, descansar y repensarlo todo, pero para volver mejor.

AP: Siempre hemos sido un país muy hostil con todo lo cultural y, en concreto, con la música no estamos tan bien visto como otros gremios, pero espero que eso vaya cambiando.

AP: No, en cualquier comparativa saldríamos perdiendo. Nosotros desde muy muy pequeños sabemos que si te vas a dedicar a la música estás solo. No puedes esperar nada que no salga de tu música o de tus canciones. Las canciones te acaban llevando y poniendo en el lugar en el que mereces estar. En este país, la cultura es la última de la fila. Y dentro de la cultura...la música es la última, sí.