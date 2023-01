Leonor y Sofía emulan el 'efecto Letizia'

Entre la ilusión y la sorpresa

Para THE-ARE, la sorpresa fue mayúscula cuando vieron a la hija pequeña de los reyes con su diseño. “Cuando vimos que la infanta Sofía había elegido nuestro vestido Mrs. Bailey en color verde fue una sensación indescriptible y, quién sabe, ojalá dentro de nuestra colección pueda seguir encontrando prendas que le gusten”, valoran desde la firma, que no sabía que la infanta había comprado una de sus prendas. “No sabemos en qué momento llegamos a ser una opción para la infanta, pero me gustaría pensar que hemos llegado a ella por nuestros valores: calidad y confianza”, declaran.

Por su parte en Bruna sí sabían que Sofía había comprado varias prendas, aunque no tenían claro si elegiría alguno de ellos y cuándo lo vestiría. “Nos realizaron un pedido con diferentes looks de la marca muy variados y se envió como cualquier pedido online a la dirección indicada. Había varias opciones en su pedido pero no sabíamos con certeza si finalmente sería el look escogido para este acto en concreto o bien sería para otro evento ya que en otras ocasiones había ya contado con nuestra marca para pruebas y fittings”, explican desde Bruna.