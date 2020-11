TENDENCIAS

Leticia Sabater se acuesta con Papá Noel y los Reyes Magos en su último villancico

Oficialmente ya ha empezado la época navideña. Como cada año, Leticia Sabater ha estrenado su villancico navideño bajo el título de 'Papá Noel, you're the only one'. Lejos de hacer una referencia a la pandemia del coronavirus, Sabater ha compartido un videoclip subidito de tono donde mantiene relaciones con Papá Noel y los Reyes Magos, con un look de Mamá Noel propio para lucir su reciente operación de abdominales.