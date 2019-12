De "perfecto" a "ha patinado": Letizia divide opiniones con su último jersey

Para la cita doña Letizia ha acudido con un look invernal compuesto por un jersey negro con bordados en blanco y volantes, un pantalón culotte también negro y salones plateados.

El jersey, de cuello perkins, ha causado división de opiniones en la prensa especializada. La revista ELLE destaca que es “perfecto” para “tanto para un look de fiesta como para trabajar” y señala que es un estreno “algo menos espectacular” que el vestido de Hugo Boss que se puso en los premios Mariano de Cavia pero “igual de elegante y algo más accesible” al ser de Inditex.

El titular de Glamour da las claves de por qué lo consideran un “lookazo”: “No sabemos por qué nos CHIFLA más el jersey rugby (de Uterqüe) que acaba de estrenar Letizia Ortiz, si por lo bien que queda dentro de los pantalones culotte o porque querrás ponértelo hasta en Nochevieja (solo con salones plateados)”.

La Razón titula “La reina Letizia sorprende con el jersey de Uterqüe más bonito para esta Navidad” y califica la prenda de “original”, al igual que las revistas Lecturas y Diez Minutos.

“La reina Letizia estrena un raro y original jersey por solo 89 euros” es el titular de Lecturas, publicación algo más crítica con el estilismo. “No ha dejado indiferente a nadie: un jersey muy complicado de llevar, en el que además hay que saber escoger muy bien la combinación para que el resultado sea acertado… y no una catástrofe”, apunta la revista. “Ha sorprendido. Sí, pero no como esperaba. La combinación ha resultado no ser la idónea y ha patinado”, añaden.