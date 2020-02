La petición sobre el Photoshop de Letizia a la fotógrafa de los retratos oficiales

Los reyes Felipe y Letizia acaban de estrenar sus primeros retratos oficiales como reyes, una serie de diez fotografías tomadas por Estela de Castro y en las que posan también sus hijas.

De Castro es una retratista con 25 años de experiencia y especializada en el uso de la luz natural. Desde Zarzuela contactaron con ella tras conocer su trabajo en Photoespaña.

En una entrevista concedida a YoDona la fotógrafa ha desvelado un importante detalle acerca de las fotografías. Preguntada por cuánto Photoshop hay en ellas, admite que “sólo el necesario para ajustar color y quitar alguna mota de polvo”.

“Letizia me pidió expresamente que no le quitara nada de lo que fuera suyo, ni sus arruguitas ni sus patas de gallo. Buscaban la naturalidad de mis retratos y lo he respetado”, asegura.