Asignatura pendiente

Si los ciudadanos son favorables en las encuestas a grandes acuerdos de Estado, los políticos españoles no saben (o no quieren) hacerlo. Se vuelve a escenificar esa lucha cainita que ni siquiera ha tenido una tregua durante la pandemia del coronavirus, la situación más dramática del país desde la Guerra Civil. Y en la educación nunca se logra llegar a un acuerdo desde que volvió la democracia. El que más cerca estuvo de hacerlo fue Ángel Gabilondo, al frente del Ministerio en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, con un pacto casi cerrado y que rechazó a última hora el Partido Popular.

Para Jesús Manso , profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador sobre profesorado, competencias y educación comparada e internacional, la “razón de fondo” para que no haya consensos es “que en España no nos creemos la educación como parte necesaria del bien común”.

“Después hay otras razones asociadas, que son de las que más se hablan, como que la educación está ideologizada. Pero en el fondo en España no tenemos la conciencia de que la educación es un bien público que contribuye al bien común”, ahonda en su idea. Para añadir: “Entonces se convierte en una herramienta muy útil para otras finalidades”.

Hace esta reflexión: “La educación no debería ser un cromo político”. “Esto ha sido una tradición de todas las leyes en España”, señala sobre la falta de acuerdo. Surge la pregunta de si la falta de acuerdo afecta al nivel educativo. Manso responde: “Contestaría de entrada que sí. Pero también es verdad que era más fácil responder que sí hace unos años. Ahora mismo está muy desgastado el pacto. Hace cinco años hubiera dicho que sería muy bueno para la imagen de la educación. Ahora si eso pasara, está tan desgastado el asunto, que posiblemente la sociedad ni se lo creyera”.

Dice que incluso, más que de un pacto, lo bueno sería hablar de que hubiera “ciertos acuerdos de mínimos y que no se tuvieran que discutir permanentemente”. Esto llevaría a superar “ciertos debates que no son pedagógicos y sí de carácter polìtico”. Uno de los problemas es que las reformas tienen su caducidad dependiendo de un nuevo Gobierno y no de las necesidades educativas. Por ello, Manso bromea y dice que lo que sería “maravilloso” es que un ministro “dijera que se compromete a no hacer una ley orgánica la próxima legislatura, sino a acordar decretos de mayorías en el Parlamento”. “Eso ayudaría más”, apostilla. En resumen: “acuerdo concretos que tuvieran cierta estabilidad”.