Libres o siervos

No niego que, en ocasiones, y como cualquier peatón, he considerado el salto al vacío una solución satisfactoria para un tiempo de infortunio que no muestra síntomas de cansancio.

Tampoco niego que, como cualquier peatón, me alegro de haberme arrepentido de tal idea en el primer momento. La vida, al igual que los diamantes, tiene demasiadas caras como para consentir en perdérselas, por más que algunas sean tan sucias que reflejen la luz con tonos marrones y desvaídos.

A lo largo de los (quién sabe si demasiados) años que he pasado callejeando sin seguir la dirección correcta y asomándome por todas las puertas entreabiertas que se me han puesto a tiro (la curiosidad es la única enfermedad para la que no consiento cura), me he encontrado con buenas y malas personas decididas a no soportar ni un día más la atroz mezcla de sufrimiento y desesperanza a los que determinadas enfermedades y la cerrazón de algunos fósiles (capaces de hablar a través del barro que los cubre) los condena.

Para muchos, el trámite parlamentario que abre el camino a una ley de eutanasia ha llegado tarde. No da igual, pero debemos conformarnos. El buen legislador ha de mirar al pasado para aprender y construir el futuro.

Los malos legisladores, los perezosos y cobardes, han dejado que los años transcurrieran sin levar el ancla de los prejuicios y los dogmas religiosos que aún nos sujetan a un muelle carcomido mientras la marea del tiempo nos zarandea.

Me resulta increíble que las religiones, a pesar de lo mucho que ha avanzado nuestro conocimiento del mundo, mantengan ese peso sobre nuestra vida civil. Semejante irregularidad nos devalúa como sociedad que se proclama inteligente.