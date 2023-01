Lisa Marie Presley, única hija de Elvis, en coma inducido por un paro cardíaco

Lisa Marie Presley, es la única hija del icónico cantante transgresor de rock and roll y es madre de cuatro hijos, entre ellos, la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough. Presley siguió los pasos de su padre y, en 2003, lanzó su primer álbum, To Whom it May Concern, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no ha sacado ningún disco nuevo.