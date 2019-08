Listeriosis: ¿dónde ha estado el fallo?

Alerta andaluza, alerta nacional, alerta internacional. Una decena de casos, un centenar, luego 500 sospechosos. La evolución de la crisis de la listeriosis causada por la carne mechada de la marca La Mechá nos trae en vilo. No es un problema de salud menor: ya ha causado la muerte de una anciana de 90 años, puede que fuera la causa de dos abortos en un estado avanzado de gestación y tiene aún a 53 personas ingresadas, de las que 23 son mujeres embarazadas, y tres están en la UCI.

Eso es lo que sabemos, más bien poco. Números. Evolución. Lo que no sabemos es mucho más. A esta hora no se conoce ni dónde está el foco de la infección ni tampoco hay explicaciones sobre los retrasos de la Junta de Andalucía, denunciados desde el primer minuto por la organización de consumidores Facua, a la hora de controlar la crisis. Desde la pasada medianoche, no sólo están inmovilizadas y retiradas todas las partidas de carne mechada de esta marca, sino todos los productos que han salido de su factoría, aunque no se han encontrado bacterias en ellos. Una medida de precaución.

¿Pero dónde está el problema? No se sabe aún. Puede estar en la carne o puede estar en la fábrica sevillana donde se produce todo. Hoy se esperan los resultados definitivos a las muestras tomadas a pacientes y carne mechada y los demás productos de la misma empresa (sobre todo con base de lomo y chicharrón), para aclarar las cosas.