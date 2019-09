'Litus': Cine más allá del estreno

El cine de Dani de la Orden me resulta profundamente estimulante. De él me interesa todo y además mucho; así, sin más. De la Orden ha conseguido retomar (con innumerables matices) esa corriente cinematográfica de las city symphonies, con el énfasis que supone en el día a día urbano desde el alba hasta el crepúsculo. Y esta tendencia la combina el director con un nivel narrativo de primera magnitud, acercando su cámara a la vida del individuo corriente absorbido por el devenir de la postmodernidad. Pero estos personajes, que podrían ser indiscriminados bajo la mirada de cualquier otro cineasta, especialmente de Walter Ruttman, Joris Ivens, directores del género, o incluso de John Grierson con su realismo poético, cobran singularidad ante De la Orden, componiendo una sinfonía, esta vez sí, diferenciada y concertada por protagonistas con nombre y apellidos. Quizá apellidos no, pero sí nombre. Este es el caso de Litus.

La obra de la dramaturga Marta Buchaca no podría ser más adecuada para De la Orden. Prácticamente es una proyección teatral de los temas y enfoques a los que el director nos tiene acostumbrados. Un grupo de amigos, entre bien y mal avenidos, se reúne en torno a un hecho que les ha conmocionado: hace seis meses Litus, uno más del grupo, se quitó la vida. Transcurrido ese tiempo, su compañero de piso Pablo (Álex García) prepara un reencuentro en la que había sido casa de ambos, al que acudirán todos sus amigos para rendirle tributo. Con él está Marco (Adrián Lastra), a quien la suerte ha desatendido tras un despido, la infidelidad de su nueva pareja y el abandono de su novia de siempre, Susana (Marta Nieto). Precisamente Susana acude a la cita, en plena preparación de su boda, algo que todavía desestabiliza más a Marco.

En la reunión se presenta Laia (Belén Cuesta), antigua pareja de Litus y a quien Pablo recrimina haberle fallado cuando más lo necesitaba. Finalmente, en el mismo espacio se reunirán José (Miquel Fernández), cantante de éxito antiguo compañero de banda del fallecido, y Toni (Quim Gutiérrez), hermano de Litus.