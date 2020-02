Llega la hora de la verdad para Pete Buttigieg

“Nevada es la oportunidad de Pete para demostrar que lo que dicen no es cierto y que también puede recibir el apoyo de las personas de color”, sostiene Rebecca Katz, estratega demócrata y exasistenta del senador Harry Reid, de Nevada.

Las entrevistas con el electorado desvelan que sus votantes valoran mucho el esfuerzo que ha invertido Buttigieg en su campaña. Varias personas entrevistadas señalaron que se ha esforzado mucho más que Klobuchar, a la que también le está costando conseguir el apoyo de los votantes de color, pero que apenas hizo nada para preparar una operación en Nevada durante la semana previa. Sin embargo, no había muchos indicios que vaticinaran un paso adelante tan grande para Buttigieg.

“Los trabajadores que tienen sobre el terreno en Nevada conocen muy bien el estado y no han dejado piedra sin remover”, explica Mariela Hernández, antigua asistenta de las exsenadoras demócratas Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen. “Saben que si no activan a sus votantes y no llegan a los votantes latinos, probablemente perderán”.