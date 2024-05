EN DIRECTO, guerra Ucrania Rusia: las noticias del 8 de mayo de 2024

La OPAQ no ve fundadas las denuncias de Rusia y Ucrania sobre el uso de armas químicas en la guerra

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha señalado este martes que las acusaciones formuladas tanto por Rusia como por Ucrania sobre el supuesto uso de armamento químico en la guerra, iniciada en febrero de 2022 tras la invasión rusa de su país vecino, "no están suficientemente fundamentadas".



"Tanto la Federación de Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente y han informado a la Organización de acusaciones de uso de armas químicas", ha señalado la OPAQ en un comunicado en el que recalca que, según la información brindada por ambos países y de la que dispone el organismo, no puede concluir que se estén usando este tipo de armas.



A pesar de todo, la OPAQ ha advertido de que la situación en Ucrania "sigue siendo volátil y extremadamente preocupante" en lo que respecta al posible del uso de armas químicas y, aunque ha incidido en que en julio de 2023 se logró la destrucción de los arsenales químicos declarados, "esto no significa que las armas químicas ya no existan".