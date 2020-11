Lo personal y lo colectivo son casi la misma cosa

Lo crean o no, lo primero en lo que pensó una parte de la población cuando escuchó esta semana las normas sobre el toque de queda y el estado de alarma fue qué trampas podría hacer para saltárselas. “Rafa”, dice la señora que está delante de mí en la cola de la pescadería −sesenta y pico, apariencia de clase alta, un cierto desdén soberbio en la voz−, “¿hay controles policiales en la carretera cuando vienes del pueblo a trabajar por la mañana? Tengo que salir este puente sin que me pillen. A ver si te crees que me voy a quedar aquí”. La mujer no desaprueba las normas de limitación espacial y temporal de la movilidad. Las aprueba para que se apliquen a los demás. ¿Pero qué va a pasar porque una sola persona se las salte -concretamente, ella-? “Todo el mundo va a lo suyo. Menos yo, que voy a lo mío”.

Ocurre por igual a los veinte, cuarenta o sesenta años. Recibir una orden o una prohibición −incluso cuando hay una justificación sanitaria como la actual, y la norma la dicta una autoridad democráticamente elegida− activa en muchas personas las respuestas emocionales que sentían de niños cuando sus padres o profesores les castigaban, la misma oposición a cumplirla, o, si es inescapable, el mismo intento de aceptarla estrictamente por los pelos, agarrados al pie de su letra, aunque eso suponga vaciar su contenido. Pueden ser contables en una aseguradora, directoras de una oficina bancaria o periodistas. Probablemente ejerzan sin miramientos su propia autoridad sobre sus subordinados. No importa: es tener que cumplir una norma e inmediatamente se convierten en aquel niñato que caía mal a toda la clase.