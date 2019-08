Lo que el rey Juan Carlos le dijo a Cayo Lara sobre quienes le pasan "la mano por el lomo" en Zarzuela

“La noche anterior, por Facebook, le pedí a la gente que si me querían dar recados para el jefe del Estado. Y me mandaron 17 folios. Quité los nombres, las fotografías y llevé lo que decían los textos. Y le dije: esto es lo que opina el pueblo de ti, si quieres se lo doy al secretario a la salida”, ha contado Lara.

Lo que sorprendió al entonces líder de Izquierda Unida fue la contestación del rey:

“No, no, no, esto dámelo a mí, que esto lo quiero ver yo. Porque aquí hay muchos que me pasan la mano por el lomo pero luego no me cuentan lo que el pueblo opina de mí”.

Tras esto, según Lara, el rey cogió la carpeta y la guardó en su escritorio.

″¿Sabe usted si llegó a leerse las opiniones?”, ha querido saber el presentador.

“Me imagino que sí porque lo metió en la mesa esa que tiene en el despacho”, ha contestado Lara.