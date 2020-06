La crisis de la pandemia Covid-19 ha cambiado la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, ha transformado valores y ha significado una percepción surrealista del tiempo y el espacio. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos que lo que está ocurriendo es surrealista? ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos viviendo una pesadilla? Muchas veces. También durante el confinamiento lo hemos oído decir a nuestros amigos y familiares, conversando con ellos por el móvil y el Skype. Incluso en los múltiples mensajes que nos enviamos por WhatsApp.

Lo hemos pensado en el súper o en el colmado, no en la caja para pagar, con una mampara de metacrilato o de cristal interponiéndose entre el cajero o la cajera y nosotros, sino en la calle haciendo cola, dispuestos cuidadosamente a dos metros de distancia de los otros compradores. Por no hablar de la nueva prenda de vestir que hace furor: la mascarilla y sus más variopintas maneras de usarla; en algunos la vemos colgada en el cuello como un collar, en otros en la oreja como un pendiente, y todos mientras conversan con entusiasmo cara a cara. Sin ir más lejos, el otro día vi horrorizada cómo el comprador que me precedía en la cola de la panadería se colocaba la mascarilla a modo y manera de visera para pedir dos barras de pan a la vendedora. Absolutamente surrealista, pensé.

Que lo que está ocurriendo es surrealista se lo han dicho a sí mismo los abuelos cuando solo podían enviar desde lejos abrazos y besos a sus nietos. O cuando las personas mayores, abuelos y no abuelos, son tratadas públicamente con condescendencia por los medios de comunicación y por los políticos con lo que esta actitud conlleva de menosprecio y agravio a la autoestima, sobre todo para aquellas que no son ni físicamente ni mentalmente dependientes. Sí, esto también es surrealista. Y hemos vuelto a decirlo al saber, directamente o a través de los medios de comunicación, que los hospitales estaban colapsados ​​con pacientes infectados del coronavirus, muchos de ellos muriéndose por los pasillos sin ni tan siquiera poder despedirse de sus seres queridos. O cuando nosotros mismos hemos llorado la muerte de un familiar o de un amigo infectado. Tal vez también, cuando nos hemos enterado de que en el lapso de tan sólo unas pocas semanas el paro en España aumentó en 302.265 personas respecto al mes de febrero, a medida que la industria, los comercios, los restaurantes, los bares, los hoteles, los hostales, los campings... iban cayendo uno tras otro como fichas de dominó. Tal vez cuando no pudimos tener en el momento que queríamos papel higiénico y cervezas, entre otras muchas cosas. Y es que, ni lo uno ni lo otro, no crece en los árboles ni tampoco sale de debajo de las piedras. Esto es surrealista, nos hemos dicho una y otra vez. Como si estuviéramos viviendo la realidad irracional de una intensa pesadilla que no tiene fin.