Lo que ha hecho 'The Guardian' tras oír a García-Gallardo hablar de sexo es TRE-MEN-DO

Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León (Vox), ha logrado algo muy notable con sus sonadas declaraciones sobre el sexo : que el nombre de su comunidad autónoma traspase fronteras y aparezca en los medios de comunicación británicos. Aunque no precisamente para bien.

El diario The Guardian , uno de los más prestigiosos de ese país, ha dedicado un artículo a modo de mofa a las declaraciones de García-Gallardo, que el pasado fin de semana dijo que “la banalización” del sexo ha llevado “a que sea un fin en sí mismo, olvidando que su finalidad es la de la procreación”. A juicio del mandatario, esto provoca que las personas “se liberen de las cadenas de la familia para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales”.

Eso, según su razonamiento, es una de las causas de la despoblación. En su irónico artículo, The Guardian va lanzando una especie de preguntas con respuesta que tienen miga.

“Ni siquiera he estado en España”, argumenta la otra parte, que recibe la réplica: “El problema es tu actitud, chico que busca el placer”. “Es decir, he tenido sexo casual con españoles, pero no pregunto de qué parte son”, dice el primero, que encuentra otra contestación similar: “Otro eterno adolescente, convirtiendo el sexo en un acto banal de consumo”.