Lo que nadie te cuenta sobre el duelo cuando muere un ser querido

No tuvimos tiempo para hacernos a la idea por falta de indicios en ninguna de esas muertes, aunque ya había perdido a muchas personas antes que a ellas. En cuestión de cinco años, perdí a dos abuelas, a dos tías, a una prima y a mis padres. Algunas de esas personas llevaban un tiempo enfermas y muchas se fueron de repente, pero nada podría haberme preparado para su pérdida.

Tras la muerte de mi madre, me di cuenta de que era capaz de ir al trabajo e incluso de preparar funerales, pero no podía soportar que la gente infringiera las normas sociales. Me encaraba con el público que no paraba de hablar, regañaba a los pasajeros del metro que llevaban mochila y golpeaban a otros pasajeros. Me volví mucho más inflexible y egoísta. Leía libros sobre el duelo y el luto, pero nada me servía de consuelo. Al leer estos libros empecé a pensar que tenía derecho a sentir cualquier cosa (no sentir nada no era una opción, por cierto), pero no tenía ninguna hoja de ruta ni tenía nada claro, y eso era justo lo que quería, un mapa que me indicara en qué punto estaba y una previsión de cómo estaría dentro de seis meses o un año.