Lo que ocurre justo antes de anunciar al primer expulsado de 'MasterChef Celebrity' enfada en las redes

Tamara presentó en la prueba final un “Solomillo de cerdo a la Matilde” que no gustó a los jueces: “Hay un error y es que no puedes coger un solomillo para guisarlo. Además, la coliflor tiene un punto de sal subido. Es un palto fallido y la carne está seca”, reprochó Pepe Rodríguez. “No has cogido el producto adecuado ni has utilizado bien los electrodomésticos”, añadió Samantha.

Tras estas críticas la sevillana se vino abajo: “Tengo cuatro niños y quiero que estén orgullosos de mí. Les voy a decepcionar”. “Tus hijos tienen argumentos más que bonitos para querer a su madre”, trató de animarla Pepe. Al conocer la el veredicto del jurado Tamara señaló: “Me he equivocado y ya está. Me llevo el cariño de todos ustedes”.

Sin embargo, la polémica se desató cuando la cuenta de Twitter de La 1 de TVE emitió la expulsión 10 minutos antes de que se conociera la noticia en la emisión en televisión.

Los espectadores se percataron del error y las respuestas al tuit vas desde el humor al enfado por el spoiler.