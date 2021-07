Todo lo que se sabe sobre el vínculo entre la vacuna de Janssen y el síndrome de Guillain-Barré

Si has sufrido GBS en el pasado, los expertos recomiendan que lo consultes con tu médico para que valore si es mejor ponerte una de las vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna). Hay muchas opciones disponibles que te pueden mantener protegido contra el coronavirus.

El GBS también puede ser un efecto secundario por otras infecciones y vacunas.

El GBS se puede tratar en la mayoría de los casos.

Conclusión: no te preocupes.

El GBS es extremadamente infrecuente y, cuando aparece, los médicos saben tratarlo. Si te vacunas y a las dos semanas desarrollas un cosquilleo o entumecimiento que va desde los pies hacia arriba, ve al médico de inmediato, pero si te has vacunado y no has tenido ninguno de estos efectos secundarios, no pierdas ni un segundo en preocuparte.