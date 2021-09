"¿Lolita es feminista?": la tajante respuesta de la actriz arma un importante revuelo en redes

La cantante y actriz Lolita es uno de los nombres propios del fin de semana después una entrevista en laSexta Noche en la que Hilario Pino le ha preguntado si es feminista.

La hija de Lola Flores ha sido tajante y ha dicho que no: “Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer tampoco”.

Sobre el movimiento Me Too —que Lolita no conocía— ha señalado que “le parece perfecto” pero que “también los hombres tendrían que denunciar los acosos y los malos tratos”.

“Yo creo que hay muchos hombres también, y que me perdonen las mujeres, está clarísimo que a los hombres no nos matan como nos matan a nosotras, porque ahí está el tanto por ciento”, ha explicado.

Sobre los acosos en el mundo del espectáculo, Lolita ha afirmado que a ella no le ha pasado: “Quizá no haya sido una mujer que haya gustado tanto para que no me hayan metido mano. No soy una mujer que levanta pasiones, no creas”.

Unas declaraciones que han sido muy comentadas en Twitter, donde Lolita se ha convertido en uno de los nombres que más comentarios y mensajes ha provocado tanto el domingo como el lunes.