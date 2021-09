Lolita explica en 'El Hormiguero' por qué salió de Twitter y habla así de claro

El Hormiguero ha estrenado este lunes nueva sección con nuevos tertulianos. A la mesa del programa que conduce Pablo Motos se han unido Rubén Amón, Gloria Serra, Lolita y Juan del Val, que ya participaba en el formato.

En un momento de la tertulio Motos ha rescatado una noticia del The Wall Street Journal. “La red Facebook, para combatir la bajada de visitas que tuvo en 2017, hizo un sistema de puntos que promocionaba los contenidos rabioso, la mierda”, lanzó.

″¿Me lo dices o me lo cuentas?”, exclamó entonces Lolita, ante lo que Motos le comentó: “Tú has tenido jaleito”.

“Sí, me he ido de Twitter”, comenzó entonces la cantante. “Parece ser que hay aquí que ser un erudito o alguien con la capacidad intelectual muy grande para que la gente te pueda entender lo que dices a veces. No hoy que estoy muda, pero cuando yo tengo mi voz”, comentó.

“A veces confunden o quieren confundir o te atacan de una manera, yo diría, rastrera. Y que a mí me digan con 63 años que soy muy poco inteligente, que soy una... Me dijeron bastantes palabras peyorativas, cosa que ya a mis 63 no lo aguanto, porque tengo libertad, o por lo menos eso me han dicho, que en este país hay libertad, hay democracia para que uno exprese lo que le de la gana sin que nadie la tache absolutamente de nada”, añadió Lolita.