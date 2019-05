Los 7 mejores sitios para celebrar una despedida de soltero o soltera

EXPEDIA

¿Se casa tu amiga del alma y tienes la suerte (o la desgracia) de tener que organizar la despedida de soltera? ¿Relax o aventura? ¿Disfraz sí o disfraz no? ¿Cerca o lejos? No desesperes, aquí estamos nosotros para echarte un cable. En Expedia hemos analizado los comentarios de nuestros huéspedes en todos los destinos para revelar cuáles son los sitios que más gustan a la hora de celebrar despedidas de solteros (¡o de solteras!). Europa o Estados Unidos, playa o ciudad, cerveza o whisky… ¡los hay de todos los colores! 1. Las Vegas, para una despedida de cine

No es casualidad que eligieran este destino para ambientar la mítica Resacón en Las Vegas. Quizá no tengas que llegar al nivel de Bradley Cooper y compañía (lo de robar coches de policía o meter un tigre en el baño casi mejor evítalo), pero sin duda es un lugar ideal para celebrar una despedida de soltero de las que hacen historia, al estilo más peliculero. Alquilar una suite de lujo de las que no vas a volver a ver en tu vida, volar en un avión de combate a lo Top Gun, hacer una excursión a caballo por el Salvaje Oeste como John Wayne son solo algunas de las opciones que tienes, además de la incomparable oferta de casinos, clubs de striptease y fiestas en piscinas… ¿Eres más de Showgirls o de Ocean’s Eleven? Aquí vale todo. 2. Praga, mucho más que cerveza barata

No le bastaba con ser una de las principales metas románticas de Europa y la etapa central del típico viaje de fin de curso Viena-Praga-Budapest (o de cualquier Interrail que se precie): la capital checa es también el primer destino europeo para despedidas de soltero, y con razón. Aunque todo empezara por los vuelos de bajo coste a Praga desde Reino Unido y el precio de la cerveza, la ciudad ha sabido subirse al carro de las despedidas y ahora ofrece una amplia gama de actividades dedicadas a este tipo de público: desde spas privados con strippers hasta cruceros de fiesta por el río, pasando por paintballs o las bicibirras, barras de cerveza sobre ruedas que te permitirán recorrer la ciudad sin tener que parar para beber. 3. Nueva Orleans, de fiesta entre cocodrilos

No podía faltar en esta lista otro de los destinos más fiesteros de Estados Unidos: la reina del carnaval en Mardi Gras, la cuna del jazz, el Caribe del norte… la mítica Nueva Orleans. Encontrarás el ambiente ideal para una despedida por las calles del French Quarter, empezando por la indescriptible Bourbon Street: está repleta de salas de conciertos, karaokes y locales de striptease. Si buscas algo (un pelín) menos turístico, Frenchmen Street acoge a otro tipo de público en sus locales de jazz y funk. Por el día, tienes para elegir: puedes navegar entre cocodrilos por los pantanos o zarpar desde el puerto en un bonito barco de vapor, además de recorrer los preciosos barrios de Nueva Orleans. 4. Miami Beach, al más puro estilo americano

Lo mejor tras una noche de fiesta es un día de playa (bajo la sombrilla y con una buena botella de agua a mano; resaca y sol no son buena combinación), y Miami Beach es el sitio perfecto para ello. Por el día, puedes acercarte a Cayo Hueso a ver delfines, dar un paseo por Ocean Drive, alquilar una lancha motora y adentrarte en el mar, o probar el parapente (si no te atreves tú, quizás lo haga el que dará el “sí quiero” en unos días… ¡la diversión está asegurada!). Y por la noche, puedes salir a bailar hasta el amanecer por South Beach, donde están las megadiscotecas con DJs de moda que dan fama a la noche de Miami, sacar a relucir los cuatro pasos de salsa que sabes por Little Havana o sentarte a tomar cócteles en un entorno elegante y con vistas al mar en la zona de Coconut Grove. 5. Dublín, ¿te suena de algo la expresión pub crawl?

No nos engañemos, toda despedida de soltero que se precie suele contar con una buena provisión de alcohol… Y no hay mejor sitio que Dublín para beber en condiciones. Con la excusa del turismo, podrás visitar la fábrica de cerveza Guinness (y probar unas cuantas) o la destilería de whisky Jameson (y catar alguno que otro), antes de seguir la fiesta de pub en pub (lo que ellos llaman pub crawl) por toda la zona de Temple Bar. Como el hígado no tiene la culpa de que se case tu amigo, por el día puedes darle un toque deportivo al viaje… Y no me refiero a que te pongas a hacer deporte, sino a ir a ver un partido de rugby o incluso carreras de galgos, ¿por qué no? 6. Hamburgo, masajes y buena música

¿A Alemania de fiesta? ¿No te acaba de cuadrar? Pues espérate a ver cómo se las gastan en Hamburgo. Tiene para todos: desde tratamientos de belleza y relax en las sedes principales de Nivea o Dove hasta los lugares para salir de fiesta del barrio de St. Pauli, donde se encuentra la calle Reeperbahn, conocida como “la milla del pecado” por su inagotable colección de locales dedicados al sexo en todas sus formas (desde sex-shops hasta teatros de sexo en vivo, pasando por infinidad de clubs de striptease). Claro que tampoco hace falta llegar tan lejos, pues también encontrarás los típicos garitos de rock, pubs de moda y discotecas donde darlo todo hasta las tantas. 7. Magaluf (Calviá), al límite del descontrol

