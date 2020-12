Los abuelos metralleta

España es el país por antonomasia de los ‘pronunciamientos’ militares, de las asonadas esperpénticas y de los ‘golpes’. No hay sino que leer los Episodios Nacionales del canario Pérez Galdós, o repasar las hemerotecas de los últimos 44 años.

Franco estaba aún entubado en el hospital La Paz cuando ya una tramilla cívico militar conspiraba con la viuda para neutralizar la sucesión y puentear al rey. Pero Juan Carlos terminó por engañarlos a todos a su vez, afianzándose en el trono con su estudiada campechanía.

Desde que se inicio la Transición, no conviene olvidarlo, más que nada para no repetir los errores, los atentados de ETA provocaron una ruptura en el seno de las Fuerzas Armadas entre quienes defendían meter los tanques en Euskadi y quienes defendían los procedimientos democráticos en la represión del terrorismo. Fue cuando en las asambleas y en actos castrenses muchos jefes y oficiales insultaban a Adolfo Suárez y al teniente general Gutiérrez Mellado con coro de abucheos cobardes. Ni a Suárez ni a Gutiérrez Mellado les tembló el pulso. Esto no lo vivieron quienes aún no habían nacido y creen en los unicornios rosas o morados.

Después vino el 23-F de 1981, que estuvo precedido por varios ‘temblores’, como los que anteceden al volcán. El mejor sismógrafo fue el minucioso repaso semanal y mensual de los titulares, los enfoques ponzoñosos y los editoriales exaltados llamando a la acción de la prensa de extrema derecha. Allí estaba todo. Hasta los detalles tácticos, escondidos en la tinta invisible.

La democracia fue asentándose rodeada de enemigos, o de peligrosos indiferentes. Siempre bajo la amenaza de las Brunetes fantasmagóricas, incluida la mediática. En ese ambiente, y a pesar de la utilización política-partidista del terrorismo por el nuevo líder derechista, José María Aznar, que rompió el ‘sentido de Estado’ que había mantenido Manuel Fraga Iribarne en esa cuestión concreta, la democracia fue dando pasos de gigante. No obstante, la posibilidad de que el PSOE ganara las elecciones de octubre de 1982, volvió a activar a los conspiradores habituales del franquismo incorrupto.