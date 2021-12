Los comentaristas de Movistar denuncian una agresión en plena retransmisión del Oporto-Atlético de Madrid

“Llevamos años haciendo esto, no había pasado en la vida. Se ha exaltado la cosa, se ha exaltado la cosa y nos ha tocado pagar el pato a nosotros”, han comentado. “Por suerte no nos han enganchado bien, yo que estoy más cerquita de la zona de los aficionados, me han arrancado la capucha, pero poco más”, han explicado.

Además, han relatado que “tampoco representan a nadie” y que las pocas veces que han estado en Oporto les han tratado de “maravilla”: “Ahora bien, que te intenten zurrar trabajando, imagínate”.

Así, han señalado que se escuchan gritos y que está pasando “algo grave”. Finalmente, han pedido disculpas a la gente que está en casa, “porque hablar de algo que no se ve en pantalla es algo muy poco académico, que no debería ocurrir, pero de verdad que es una situación absolutamente desconocida, diría que pocas veces vista, a mí no me había pasado nunca”.

El momento ha despertado algunas reacciones, como la de su compañeros de profesión, Miguel Ángel Román. “Que vayas a trabajar y te agredan. A algunos el fútbol se les fue de las manos”, ha escrito y ha mandado un abrazo y su solidaridad a Sanchís, Benito y López.